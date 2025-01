Pulisic non basta, il Milan perde a Zagabria e va agli spareggi

Incredibile a Zagabria, la Dinamo ha battuto il Milan per 2-1. I rossoneri scivolano agli spareggi di Champions League.

INCREDIBILE TONFO – Il Milan è al match point per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League ma deve giocare contro la Dinamo Zagabria in Croazia. Nel prossimo turno di campionato c’è il terzo derby stagionale tra Milan e Inter, molto importante in ottica scudetto per quanto riguarda i nerazzurri. Ma la partita di Zagabria inizia malissimo per la squadra di Sergio Conceicao, che dopo appena diciannove minuti subisce la rete di Baturina. Per il Milan va di male in peggio perché nel giro di otto minuti Musah si fa buttare fuori: si fa ammonire al 31′ per poi replicarsi al 39′. Un disastro. Nella ripresa, il Milan entra bene e al 53′ trova il gol del pareggio con Pulisic. Ma dura pochissimo perché all’ora di gioco Pjaca, l’ex Juventus, Fiorentina e Genoa, trova il gol del nuovo sorpasso. La squadra di Cannavaro difende il grande risultato, mentre il Milan si vede scivolare la possibilità di andare agli ottavi direttamente. Dovrà passare dagli spareggi. E domenica ci sarà l’Inter.

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 2-1

19′ Baturina, 53′ Pulisic (M), 60′ Pjaca