Pulisic: «Gol? Toccata col petto, forse una parte col braccio»

Pulisic sembra ammettere come il gol che ha fatto vincere il Milan fosse irregolare. L’attaccante del Milan, nel post partita di Rai Sport, spiega con che parte del corpo ha controllato il pallone.

L’AMMISSIONE – Christian Pulisic si presenta al termine di Genoa-Milan, partita che ha deciso all’87’ in maniera rocambolesca. Interrogato sul controllo di palla in occasione del gol, ammette: «Per me l’ho toccata col petto e forse un po’ con una parte del braccio. La mano è più in basso, per me non è fallo di mano ma abbiamo visto cose molto strane. Sono molto contento per il gol e i tre punti del Milan».