Pulisic: «Derby con l’Inter? Prima l’Atalanta! Ecco come possiamo vincere»

In collegamento con Sky Sport, Pulisic, centrocampista del Milan, ha parlato anche della prossima sfida di Coppa Italia contro l’Inter nel derby di Milano di ritorno.

LAVORARE – Christian Mate Pulisic, centrocampista del Milan, a margine della vittoria per 4-0 contro l’Udinese, ha parlato in collegamento con Sky Sport. Tra i temi toccati anche il prossimo derby contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Queste le parole: «Per noi oggi era importante entrare bene in partita, e ci siamo riusciti: abbiamo fatto tutto molto bene. Difesa a tre? Oggi ha funzionato, sì, mi piace. Inter? Pensiamo giorno per giorno. Prima c’è l’Atalanta, dobbiamo fare bene con loro. Con l’Inter sarà molto importante, se facciamo le cose fatte bene possiamo vincere».