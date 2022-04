Pulici: «Possesso palla una moda del momento! Scudetto? Milan favorito»

Pulici, ex giocatore – tra le altre – di Torino e Fiorentina, in vista della sfida contro il Milan, sul Corriere dello Sport ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Paolo Pulici parla di chi secondo lui è la favorita per vincere lo scudetto al termine di questa stagione: «Sulla carta avrei detto l’Inter, ora vedo il Milan con più entusiasmo».

MODA DEL MOMENTO – Pulici dice la sua riguardo il possesso palla, come una moda del momento: «Questa ossessione del possesso palla. Sono convinto che con gli stadi sempre pieni sarebbero volati fischi in molte partite, ai miei tempi si parlava di melina, altro che costruzione dal basso. Il tifoso viene allo stadio per vedere la propria squadra vincere, lottare, fare gol. Ecco, l’adrenalina è quella, la gente vuole vedere i gol».

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice