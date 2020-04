Pulgar: “Brozovic tra i piÃ¹ forti! Scudetto? L’Inter non Ã¨ fuori dai giochi!”

Pulgar: “Brozovic tra i più forti! Scudetto? L’Inter non è fuori dai giochi!”

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e Marcelo Brozovic nel ruolo di regista.

SU BROZOVIC – Erick Pulgar fa i nomi dei registi più forti del campionato italiano: «I registi più forti in Serie A? Ultimamente il ruolo del regista è un po’ cambiato. Prima era visto in maniera più statica, ora è molto più dinamico. In Italia ci sono molti specialisti, penso a Brozovic, Pjanic ma anche Lucas Leiva della Lazio».

LOTTA SCUDETTO – Pulgar dice la sua riguardo la lotta scudetto: «Se si ripartirà la situazione sarà anomala. Saremo stati fermi a lungo, si giocherà probabilmente a porte chiuse, fattori che possono influenzare il risultato. Potrei dire che continueranno a giocarsela Juventus e Lazio. Ma anche l’Inter non è fuori».