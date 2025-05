Il PSV vince un’Eredivisie che resterà nella storia. L’eterno Perisic è ancora decisivo!

Il PSV ha superato lo Sparta Rotterdam con il punteggio di 3-1, conquistando così la 26esima Eredivisie della sua storia. A timbrare anche Ivan Perisic, nuovamente determinante per le sorti della sua squadra.

TITOLO CONQUISTATO – Il PSV si presenta nello Stadio dello Sparta Rotterdam con l’obiettivo di ottenere tre punti determinanti nella lotta al vertice dell’Eredivisie. La squadra allenata da Peter Bosz parte subito forte trovando il gol del vantaggio, al 27′, grazie alla rete del sempreverde Ivan Perisic. Il croato anticipa tutti sul secondo palo insaccando di testa a distanza ravvicinata dal portiere da Nick Olij. Dopo il gol dell’1-0, il PSV vive uno spavento “temporaneo”, al 52′, a causa della rete del pareggio di Gjivai Zechiël. La preoccupazione dura solo 6 minuti, con il gol di Luuk De Jong a riportare gli olandesi allo status di virtuali Campioni d’Olanda. A chiudere i conti ci pensa Malik Tilman, che all’84’ garantisce la sicurezza del trionfo alla sua compagine.

Perisic ancora vincente: per il PSV sono 26 Eredivisie!

I NUMERI – Con questo successo, il PSV sale a 26 Campionati d’Olanda vinti nella sua storia. Il successo finale vale a Perisic il quarto titolo nazionale della sua carriera. Dopo i 2 titoli in Bundesliga e quello vinto in Serie A con l’Inter, il croato consegue un altro trionfo. Un successo che porta sicuramente il suo timbro, dati i 16 gol e 11 assist totalizzati in questa stagione. A testimonianza di quanto sia ancora decisivo e determinante nel calcio europeo.