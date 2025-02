PSV, pari beffa al 95′! Recuperato dal Nijmegen in trasferta

Il PSV ha pareggiato 3-3 in casa del Nijmegen in campionato. Recuperato da un pari beffa al 95′. In Champions League, gli olandesi sfideranno la Juventus ai playoff. Chi dovesse vincere in quella partita o in Milan-Feyenoord, affronterà una tra Inter e Arsenal.

RECUPERATO – Pari beffa nei minuti finale per il PSV che nei cinque minuti di recupero si fa recuperare nonostante il vantaggio di 1-3. Sblocca la partita il solito de Jong al 52′, poi il pari dei padroni di casa con Ouaissa. Al 73′ e al 76′ i due gol che sembrerebbero mettere un punto alla vittoria del PSV in casa del Nijmegen grazie a Saibari e Bakayoko. Dal 90′ al 95′ però i due gol segnati prima da Shiogai e poi dai Linssen regalano il pareggio al Nijmegen.