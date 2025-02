Il PSV Eindhoven ferma il Feyenoord in Coppa d’Olanda: l’Inter (e non solo) scruta!

Il PSV Eindhoven e il Feyenoord, avversari di Juventus e Milan ai playoff di Champions League, e insieme papabili futuri nemici dell’Inter nella stessa competizione, si sfidano in Coppa d’Olanda. Ad avere la meglio sono i padroni di casa.

INCROCI – PSV Eindhoven e Feyenoord, prossime avversarie in Champions League rispettivamente di Juventus e Milan, si scontrano nei quarti di finale della Coppa d’Olanda. L’Inter assiste interessata alla gara unica di stasera, poiché proprio una di queste due olandesi, battendo le italiane, potrebbe essere l’avversaria da incontrare agli ottavi di finale nella competizione europea. I nerazzurri scrutano e studiano uno dei papabili prossimi nemici in Champions League.

PSV Eindhoven-Feyenoord 2-0

LA PARTITA – Il big match, andato in scena al Philips Stadion di Eindhoven, ha visto passare in vantaggio la squadra padrona di casa all’ottavo minuto del primo tempo. Ad andare a segno e a sbloccare lo scontro diretto è il ventunenne Johan Bakayoko. Poi nei secondi quarantacinque minuti, precisamente al 68′, il raddoppio del PSV Eindhoven ad opera di Guus Til. Il Feyenoord non riesce a rispondere e ad accorciare le distanze e termina così il suo percorso in Coppa d’Olanda. Gli uomini di Peter Bosz possono festeggiare il 2-0 che li porta direttamente in semifinale.