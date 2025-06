PSG, vittoria e ottavi di finale! Eliminati i Seattle Sounders

Il Psg vince per 2-0 contro i Seattle Sounders ed accede così agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Qualche rischio ma risultato meritato per i campioni d’Europa.

VITTORIA – Risultato all’inglese per il Psg di Luis Enrique, che non molla il colpo e batte i Seattle Sounders vincendo con un secco 2-0. La compagine parigina rischia, regala quasi un gol agli avversari, poi reagisce e dà il via alla serata di gioia. Prima del vantaggio gli americani hanno sbagliato un’occasione a porta vuota con l’attaccante, che dopo aver rubato palla a Gianluigi Donnarumma in impostazione non ha avuto la stessa efficacia nella conclusione. Questi errori si pagano contro i campioni d’Europa e al 35′ Kvicha Kvaratskhelia ha aperto le danze con il suo primo gol del torneo. L’assist di Vitinha è perfetto per l’esterno ex Napoli. Al secondo tempo, precisamente al 67′, Achraf Hakimi ha chiuso i conti con il raddoppio finale su passaggio vincente di Bradley Barcola. Seattle non ha avuto modo di reagire e ha salutato con 0 punti conquistati il Mondiale per Club. Il Psg invece ottiene il passaggio del turno agli ottavi di finale e lo fa da prima approfittando della sconfitta a sorpresa del Botafogo.

SEATTLE SOUNDERS-PSG 0-2

Kvaratskhelia al 35′, Hakimi al 67′