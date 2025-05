PSG si concede il lusso del riposo: sette titolari fermi una settimana!

Con la finale di Champions League ormai nel mirino e il campionato di Ligue 1 già conquistato matematicamente, il PSG può permettersi un lusso che l’Inter, sua prossima avversaria europea, non ha. Il club francese ha annunciato ufficialmente che sette dei suoi titolari godranno di una settimana di riposo.

A RIPOSO – Gran parte della formazione titolare del PSG riposerà per ben una settimana, dopo aver superato l’ostacolo Arsenal in Champions League. Una decisione strategica, mirata a garantire freschezza e condizione ottimale in vista del grande appuntamento del 31 maggio: “D’intesa con la direzione sportiva e lo staff tecnico, restano a riposo Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha. Riprenderanno gli allenamenti collettivi mercoledì prossimo”. Si legge nella nota pubblicata sui social.

PSG, un lusso che l’Inter non può permettersi

GESTIONE DELLE FORSE – Un segnale chiaro della gestione mirata che Luis Enrique può ora applicare al suo gruppo: dosare le forze e ridurre i rischi di infortuni per i suoi uomini chiave, già protagonisti nella doppia semifinale vinta contro l’Arsenal. A differenza del PSG, però, l’Inter non può permettersi distrazioni o rotazioni eccessive. I nerazzurri sono ancora pienamente coinvolti nella lotta scudetto con il Napoli, avanti di tre punti a poche giornate dalla fine del campionato. La squadra di Simone Inzaghi, reduce da un epico passaggio del turno contro il Barcellona, è chiamata a un altro sforzo mentale e fisico prima di potersi concentrare a pieno sulla finale di Champions. Domenica 11 maggio li attende infatti la sfida con il Torino, altro test impegnativo in un finale di stagione incandescente.