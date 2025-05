Il PSG fa le prove generali per l’Inter: la formazione contro l’Auxerre!

Il PSG oggi chiude la sua stagione in Ligue 1 e Luis Enrique manda in campo la formazione tipo contro l’Auxerre. Presto ci saranno le finali contro Reims e soprattutto Inter.

TUTTI IN CAMPO – Il PSG gioca la sua ultima partita in Ligue 1 con il titolo di campione di Francia già in tasca da un pezzo. Rispetto alla penultima partita contro il Montpellier, i parigini mandano in campo la squadra migliore. Luis Enrique vuole chiudere al meglio davanti al proprio pubblico, visto che dopo la partita scatterà la festa titolo. Allo stesso tempo, però, il tecnico spagnolo inizia a fare le prove generali in vista della doppia finale tra Coppa di Francia e Champions League. Il PSG, infatti, sabato prossimo giocherà la prima finale con il Reims, mentre il 31 maggio ci sarà l’attesissima finale di Coppa dei Campioni contro l’Inter a Monaco di Baviera. Per la partita contro l’Auxerre, dentro tutti i big: da Donnarumma a Dembele passando per Kvaratskhelia, Vitinha e Barcola. L’unico a rimanere in panchina è il talentino Desire Doué. Di seguito le formazioni ufficiali di PSG-Auxerre.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Auxerre (5-4-1): Léon; Mensah, Osho, Diomandé, Akpa, Joly; Perrin, Owusun, Massengo, Traoré; Sinayoko