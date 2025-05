Il PSG B passeggia a Montpellier: Ramos bussa tre colpi all’Inter

Il PSG ha battuto 1-4 il Montpellier e Ramos ha segnato addirittura tre gol. Il prossimo 31 maggio la finale di Champions League contro l’Inter.

SUCCESSO FACILE – Il PSG, già campione di Francia e finalista in Champions League dell’Inter il prossimo 31 maggio, gioca in trasferta sul campo del Montpellier, squadra già retrocessa. Luis Enrique manda in campo una squadra sperimentale, senza diversi pezzi da novanta come Donnarumma, Dembele, Hakimi e non solo. Praticamente in sette rientreranno solamente settimana prossima, perché mandati in vacanza a riposarsi. In campo ci va Gonçalo Ramos, così come la stellina Desiré Doué. Ed è proprio l’attaccante ex Benfica il grande protagonista della serata. La vittoria per 1-4 della squadra parigina è caratterizzata dalla tripletta di Ramos e dal gol allo scadere del primo tempo di Mayulu, giovanissimo centrocampista del 2006. Tutto fila liscio per il PSG B, che lascia al Montpellier solamente le briciole: in gol al 63′ Coulibaly. Insomma, gli euro-avversari dell’Inter passeggiano in campionato e il prossimo 31 maggio daranno battaglia alla Beneamata, che domani giocherà, con una squadra altrettanto sperimentale, contro il Torino in Serie A. Il PSG, il prossimo sabato, si giocherà col Reims la finale di Coppa di Francia.

MONTPELLIER-PSG 1-4

44′ Mayulu, 49′, 59′ e 65′ Ramos, 64′ Coulibaly (M)