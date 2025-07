Il Psg non sa perdere: far west nel finale col Chelsea! Maxi rissa

Il Psg ha perso malamente nella finale del Mondiale per Club per 3-0 contro il Chelsea. E subito dopo il fischio finale è scoppiata una clamorosa rissa, che ha coinvolto anche Luis Enrique e Gigio Donnarumma.

FAR WEST – Il Psg ha perso 3-0 in finale del Mondiale per Club al MetLife di New York, ma dopo la partita i francesi hanno perso ulteriormente. Maxi rissa, infatti, al triplice fischio finale, con protagonisti Gigio Donnarumma e Luis Enrique. Il portiere italiano e l’allenatore, coinvolti in una ressa con altri tesserati del Chelsea, non hanno preso bene la pesante sconfitta. C’è una chiarissima immagine, dove Donnarumma spinge per terra l’attaccante del Chelsea Joao Pedro, mettendogli quasi le mani in faccia. Già durante la partita, il nervosismo tra i giocatori del Psg si era palesato, anche a causa, dei giocatori del Chelsea. Tra questi Cucurella. Il terzino spagnolo ha portato all’espulsione anche del centrocampista portoghese Joao Neves.

Il Psg cade malissimo all’ultimo atto del Mondiale per Club

KO PESANTISSIMO – Per il Psg si tratta di una sconfitta molto sorprendente. Dopo aver vinto tutto in patria e aver asfaltato l’Inter in finale di Champions League, i parigini hanno fatto percorso netto pure al Mondiale per Club, battendo avversari del calibro dell’Atletico Madrid (4-0), Bayern Monaco (2-0 in nove uomini) e Real Madrid (4-0). Ma all’ultimo atto della finalissima di New York è arrivata una sconfitta sonorissima.