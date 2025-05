PSG-Inter, Sommer vuole ripetersi! Un record da confermare – CdS

PSG-Inter, ci siamo. Stasera alle ore 21 andrà in scena, all’Allianz Arena di Monaco, l’atto conclusivo di una Champions League nella quale molti sono stati gli ostacoli e altrettante le gioie raccolte dai meneghini. Con Yann Sommer che ha recitato un ruolo fondamentale in questo scenario.

LA GARA – PSG–Inter vedrà numerose sfide nella sfida. Una di queste è quella tra Gianluigi Donnarumma e Yann Sommer, entrambi rivelatisi decisivi nel consentire alle rispettive squadre di accedere alla finale di Champions League. L’italiano grazie alle parate sensazionali effettuate nei precedenti turni di Champions League contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, lo svizzero soprattutto per essere uscito vittorioso dall’arduo confronto con il baby fenomeno Lamine Yamal. Nel caso di Sommer, con un record che resta in piedi dopo la sfida contro il Barcellona di San Siro.

PSG-Inter, Sommer nel segno della continuità? L’auspicio di Inzaghi

IL DATO – A proposito dei numeri di Sommer in questa Champions League, lo svizzero emerge come il portiere che ha evitato più gol nell’attuale edizione della massima competizione europea. La sua Inter ha infatti incassato 10 gol da 15.9 xP in porta subìti, escludendo gli autogol. Nella speranza che il numero di xP non sia cospicuo, contro il PSG, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è comunque consapevole dell’importanza di una saracinesca come Sommer a protezione dei pali della propria squadra.

Fonte: Ettore Intorcia – Corriere dello Sport