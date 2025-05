Psg-Inter, Parigi si prepara alla festa! Prevista una sfilata

Sabato sera, a partire dalle ore 21, ci sarà la finale di Champions League tra Psg e Inter. A Parigi si prepara già la festa e secondo RMC Sport ci sarà una sfilata in città. I dettagli!

FESTA – Tantissimi tifosi del Psg saranno a Monaco di Baviera, così come quelli dell’Inter. Il numero va oltre i biglietti concessi dalla Uefa, la finale di Champions League si avvicina sempre di più. A Milano ci sarà il maxi-schermo a San Siro e da ieri è iniziata la vendita dei biglietti per i tifosi. A Parigi si prepara già la festa in caso di vittoria della squadra francese. Secondo RMC Sport i giocatori sfilerebbero con un bus a due piani lungo gli Champs-Elysées fino all’Arco di Trionfo in un percorso di poco più di un chilometro.

DIFFERENZE – A partire dalle ore 19 di questo sabato proprio la via in questione verrà chiusa tramite barricate e verrà attivato inoltre un piano per il lavoro della polizia. La città garantirà un servizio di sicurezza per tutta la giornata di sabato e si sta attivando anche per tutta la domenica. A Milano per ora non se ne parla, o meglio non si ha conoscenza di ciò che potrebbe accadere. L’Inter pensa esclusivamente all’esito finale del match!