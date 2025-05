PSG-Inter, non solo conferenze stampa: le altre attività nell’open media day

Nell’open media day per PSG-Inter, del prossimo 26 maggio, oltre alle conferenze stampa di Inzaghi e di due giocatori, attese anche altre attività. Il comunicato del club.

ALTRE ATTIVITÀ – Il prossimo 26 maggio, a cinque giorni dalla finalissima di Monaco di Baviera tra PSG e Inter, ci sarà l‘open media day. Oltre alle conferenze stampa di Simone Inzaghi e di due giocatori, il club nerazzurro ha comunicato anche altre due attività sicuramente non banali e importanti. Ossia delle sessioni di intervista in Flash Area e in Mixed Zone, a partire dalle 15.00. E poi anche l’allenamento aperto agli stessi media dalle ore 17.00. Si avvicina dunque il grande evento del 31 maggio e la Beneamata permetterà agli addetti ai lavori di conoscere lo spirito e lo stato d’animo dei nerazzurri di Simone Inzaghi in vista della finalissima del 31 maggio. Evento straordinario. Si tratta della seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni.

Media day di PSG-Inter per avvicinarsi alla super finale

AVVICINAMENTO – Dal 26 maggio al 31 mancheranno poi cinque giorni. In quel momento, il campionato peraltro sarà già bello che concluso. Da capire se con lo scudetto numero 21 dell’Inter o numero 4 del Napoli. Comunque, in vista di Monaco di Baviera, il club nerazzurro ha già avviato la prima distribuzione dei codici per acquistare i biglietti.