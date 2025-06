PSG-Inter, nessun problema per Kovacs! Il commento di Calvarese – TS

L’Inter chiude la finale di Champions League contro il Psg nel peggiore dei modi. Su Tuttosport, nell’edizione odierna, si commenta la moviola dell’arbitro Kovacs che non ha dovuto faticare troppo.

OTTIMO – Kovacs entra nella storia a Monaco, diventando il primo arbitro a dirigere le finali di Champions League, Europa League e Conference League. Dopo otto prestazioni convincenti nella massima competizione europea durante la stagione, chiude il suo percorso con una finale gestita senza particolari difficoltà. A facilitarne il compito sono stati sia l’atteggiamento corretto dei giocatori — come spesso accade in occasioni così importanti — sia l’andamento del match, rimasto sempre sotto controllo.

Psg-Inter, bene anche la gestione dei cartellini

NUMERI – Dal punto di vista tecnico – spiega Calvarese – il direttore di gara rumeno ha mostrato coerenza nei fischi: i falli totali a fine partita sono stati venti. Sull’azione che porta al raddoppio di Doué, il recupero palla del PSG avviene sulla linea di fondo e, dalle immagini, sembra che il pallone sia rimasto in campo. C’è qualche timida protesta da parte dei francesi per un contatto tra Acerbi e Marquinhos nell’area dell’Inter, ma l’intervento resta entro i limiti della legalità.

CARTELLINI – Il primo cartellino giallo arriva nella ripresa ed è assegnato correttamente a Zalewski, in netto ritardo su Fabian Ruiz. Inzaghi protesta — e viene ammonito — reclamando almeno un’ammonizione ai danni del PSG, dopo due falli commessi su Thuram durante una ripartenza. Anche gli altri due gialli sventolati a Thuram e Acerbi sono giustificati. Le uniche ammonizioni per il PSG arrivano nel finale, indirizzate a Doué e Hakimi, entrambe senza contestazioni.