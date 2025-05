Psg-Inter, maxischermo a San Siro per la finale! L’annuncio ufficiale

La partita tra Psg e Inter, in programma il 31 maggio, sarà trasmessa anche all’interno dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Presente un maxischermo, l’annuncio ufficiale di seguito.

SICUREZZA – La Prefettura di Milano ha avuto un incontro con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riguardante gli eventi che ci saranno nei prossimi giorni nella città. Giuseppe Sala ha presenziato ed è rimasto d’accordo con il programma di sicurezza approvato in vista di ciò che accadrà. C’è stato un accenno alla Serie A nel comunicato ufficiale: «In seno al Comitato è stata prevista, inoltre, un’intensificazione delle misure di sicurezza. Ciò soprattutto nelle aree centrali del Comune di Milano. Accadrebbe nel caso in cui la squadra dell’Inter risultasse vincitrice del Campionato di Serie A, al termine degli incontri di calcio che si disputeranno domani».

Psg-Inter, la finale trasmessa a San Siro!

FINALE A MILANO! – Infine la Prefettura ha annunciato: «È stata avviata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in occasione della finale di Champions League, che sarà disputata il 31 maggio prossimo a Monaco di Baviera tra le squadre dell’Inter e del Paris Saint Germain. Nell’occasione, è stato anche previsto l’allestimento di un maxischermo presso lo stadio San Siro».