PSG-Inter, fioccano le insufficienze in tutti i reparti! Le pagelle – TS

Quella che doveva essere la notte più importante della stagione si trasforma in una resa senza condizioni. Il Paris Saint-Germain annienta l’Inter con un 5-0 che non lascia spazio a recriminazioni. Queste le pagelle della redazione di Tuttosport.

ERRORI – Tra i pali, Yann Sommer (4,5) cerca di opporsi all’uragano parigino, ma finisce sommerso. Prova a reagire, ma viene spesso tradito da deviazioni sfortunate e da una difesa disastrosa. Davanti a lui, Benjamin Pavard (4) sembra fuori fase, lento e stanco, totalmente in balìa di Kvaratskhelia. Chi subentra non riesce a fare meglio: Bisseck si infortuna dopo pochi minuti, mentre Darmian (5) non riesce a tamponare il disastro. Nel cuore della retroguardia, Francesco Acerbi (4) vaga senza riferimenti, spaesato, e viene facilmente aggirato dal palleggio alto e insistente del PSG. Alessandro Bastoni (3) vive una notte da dimenticare: Doué e Kvara lo dominano, e lui non trova mai il tempo né lo spazio per arginarli.

NAUFRAGIO – Sulle corsie laterali si cerca una scossa che non arriva. Dumfries (5) tenta con il fisico di cambiare qualcosa. Dall’altra parte, Federico Dimarco (3) è protagonista involontario della disfatta: tiene in gioco gli avversari sul primo gol, si dimentica Doué sul secondo e devia il pallone nella propria porta, rendendolo imparabile per il proprio portiere. Zalewski (5), che entra in un momento già difficile, prova almeno a limitare i danni. A centrocampo si consuma il naufragio più doloroso. Nicolò Barella (4) sbaglia subito un pallone sanguinoso, e da lì non riesce più a rientrare in partita. Calhanoglu (4) gira a vuoto e il suo sostituto Asllani (5) non cambia il ritmo, entrando in un contesto ormai compromesso. Mkhitaryan (4), solitamente punto d’equilibrio, pare girare a marce ridotte e Carlos Augusto (5), entrato nella ripresa, è evanescente.

Psg-Inter, una gestione errata sin dall’origine

GESTIONE ERRATA – Davanti, Marcus Thuram (5,5) è l’unico a mostrare una fiammella di reazione. Lotta, sgomita, sfiora anche il gol del 2-1 di testa, ma non basta: è troppo solo in mezzo a una difesa che ha sempre il sopravvento. Molto più opaca la prova di Lautaro Martínez (4,5), tenuto fermo per settimane per recuperarlo al meglio, ma visibilmente fuori condizione: non riesce mai a rendersi pericoloso, né a guidare i compagni. Su tutto, la direzione tecnica di Simone Inzaghi (4), che sbaglia le scelte iniziali e non trova contromisure tattiche. Il PSG è più preparato, più lucido e più affamato.

Fonte: Tuttosport