PSG-Inter sarà seconda finale tra cugini! Unico precedente è storico – CdS

PSG-Inter è la finale della Champions League 2024-2025. Il match è solo il secondo atto conclusivo della competizione europea che coinvolge un’italiana e una francese. Il precedente ha un carattere storico.

PRIMA VOLTA – PSG–Inter si disputerà stasera alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tra le due squadre si tratta del primo scontro diretto in un match ufficiale, avendo disputato solo match estivi o amichevoli nei decenni precedenti. Il bilancio è di 3 vittorie del PSG, 2 successi dell’Inter e 1 pareggio, con l’ultimo confronto che risale all’estate del 2023. In quell’occasione, i nerazzurri ebbero la meglio per 2-1 grazie alle reti di Stefano Sensi e Sebastiano Esposito. Oggi la prima vera sfida tra cugini, in un match dalla portata storica per entrambe le compagini. Per l’Inter si tratterebbe del quarto successo della propria storia, mentre per i transalpini una vittoria finale avrebbe il sapore speciale della prima volta.

PSG-Inter dopo Milan-Marsiglia: il precedente che sorride ai francesi, ma questa dev’essere un’altra realtà

UNICO PRECEDENTE – L’unica volta in cui un’italiana e una francese si sono sfidate in finale risale al 1993, anno in cui il Marsiglia superò il Milan con il punteggio di 1-0 grazie a una rete di Basile Boli. In quella circostanza, la squadra di Raymond Goathels conquistò la prima Champions League della sua storia, nonché l’unica vinta finora da una compagine francese. L’Inter, memore di quella finale, intende far conservare al Marsiglia il suo record di unica vincente nella massima competizione europea. Per farlo, dovrà garantire una prestazione maiuscola in continuità con quanto visto contro Bayern Monaco e Barcellona. Per coronare una Champions League da favola.

Fonte: Ettore Intorcia – Corriere dello Sport