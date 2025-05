PSG-Inter, la finale di Champions League sarà ancora in chiaro! Dove vederla

Sabato 31 maggio alle ore 21:00, il mondo del calcio si fermerà per assistere alla finale di UEFA Champions League 2024/25, che vedrà l’Inter sfidare il Paris Saint-Germain in una partita che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto. Ma dove sarà possibile vedere il match in televisione? Come in occasione della doppia semifinale col Barcellona, la finale sarà gratuita e disponibile in chiaro.

DOVE VEDERLA – La diretta della finale sarà garantita da Sky, che detiene i diritti esclusivi della competizione, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio. Inoltre, il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go, per coloro che vorranno seguire l’evento da dispositivi mobili o da smart TV. L’Inter arriva a questa finale dopo un cammino straordinario, culminato nell’impresa contro il Barcellona. Dall’altra parte il PSG cerca la sua prima Champions, forte di un attacco stellare. L’appuntamento, dunque, è fissato: sabato 31 maggio, ore 21:00.

PSG-Inter finale di Champions League in chiaro, ecco dove

GRATUITAMENTE – Come già avvenuto per le due semifinali contro il Barcellona, anche la finale sarà trasmessa in chiaro su TV8, il canale numero 8 del digitale terrestre. La decisione rientra nelle norme AgCom sugli eventi sportivi di rilevanza nazionale, che prevedono la trasmissione in chiaro delle semifinali e della finale di Champions League qualora vi partecipi una squadra italiana. Si tratta di una scelta molto attesa dai tifosi e dagli appassionati, che potranno così seguire la partita senza alcun abbonamento a pagamento.