Psg, festa a poche ore da Dortmund: Icardi e Wanda Nara sotto accusa

Tripla festa di compleanno destinata a fare discutere in casa Psg. Ieri sera sono stati festeggiati i compleanni di Angel Di Maria, Mauro Icardi e Edinson Cavani: musica e balli fino a tarda notte, a poche ore dalla sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Tra i protagonisti anche Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’ex capitano dell’Inter

LA FESTA – Già dimenticata la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund in casa Psg. Nella serata di ieri, infatti, i giocatori del club si sono riuniti per festeggiare i compleanni di Angel Di Maria, Edinson Cavani e Mauro Icardi, tutti nati tra il 14 e il 19 febbraio. Le immagini pubblicate sui social network dai presenti, tra cui Wanda Nara, sono destinate a far discutere: balli a torso nudo fino a notte fonda, nonostante il delicato momento della stagione. Al centro delle critiche, ovviamente, anche l’ex capitano dell’Inter.

BUFERA – Tutto questo dopo che, a inizio febbraio, la festa di Neymar a 48 ore da una partita di campionato aveva alzato il polverone in casa Psg. Con Tuchel che aveva accusato i calciatori, dicendo di non trasmettere un’immagine seria della società. I giocatori, Icardi compreso, ci sono cascati di nuovo e ora si rischia l’ennesimo terremoto in casa parigina. Wanda Nara e Mauro rischiano di finire nuovamente nell’occhio del ciclone.

Fonte: FranceFootball.