Psg clamoroso: in nove elimina il Bayern Monaco! Musiala shock

Il Psg batte il Bayern Monaco 1-0 dopo una partita tiratissima e finita in nove uomini. Infortunio terribile per Musiala.

PASSANO I FRANCESI – Ad Atlanta va in scena praticamente una finale anticipata, ossia Psg-Bayern Monaco. Ma non è nemmeno una semifinale, bensì un quarto di finale del Mondiale per Club FIFA. Tra ieri sera e nella notte, hanno superato il turno centrando le semifinali del torneo il Fluminense, che ha sbattuto fuori l’Al Hilal, e il Chelsea che si è sbarazzato del Palmeiras. Oggi altri due quarti di finale, e che quarti: appunto Psg-Bayern e Real Madrid-Borussia Dortmund. Il match delle 18 è ricco di occasioni. Dopo tre minuti ci prova subito Desire Doué, che si accentra bene e poi col sinistro mette al lato. Il Psg è elettrico in avvio e al 18′ va vicino al vantaggio Kvaratskhelia, ma Neuer c’è. Nel finale, si sveglia il Bayern che prima sfiora il gol con Kane di testa e poi trova la rete con Upamecano, ma il gol è viziato da una posizione di offside del difensore francese. Il primo tempo si chiude, purtroppo, con il terribile infortunio a Jamal Musiala, andato in contrasto con Donnarumma. Nella ripresa, il match è ancora bello e divertente. Il Bayern Monaco tra il 48′ e il 65′ ci prova due volte con Olise, ma bravissimo Donnarumma a chiudere la saracinesca. Al 73′ clamoroso svarione di Neuer, che lascia la palla a Dembele, ma dalla trequarti il francese non riesce a trovare di poco lo specchio a porta sguarnita. Ma quattro minuti dopo, il Psg passa in vantaggio con Doué. Da registrare pure due cartellini rossi nel Psg: uno a Pacho e l’altro a Lucas Hernandez. Al 95′ raddoppio di Dembele.

PSG-BAYERN MONACO 2-0

77′ Doué, 90’+5′ Dembele