PSG chiude quasi la pratica! In casa ne fa tre in rimonta all’Aston Villa

Il Paris Saint-Germain compie un deciso passo verso la semifinale di Champions League superando per 3-1 l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale al Parco dei Principi.

VITTORIA IN RIMONTA – La partita tra PSG e Aston Villa è quasi equilibrata durante la prima ora di gioco, con gli inglesi che passano addirittura in vantaggio però nell’unico vero affondo. È un colpo inatteso, ma il PSG non si scompone e trova il pari pochi minuti dopo: al 39’, Doué si libera al limite dell’area e lascia partire un destro a giro spettacolare che, dopo aver baciato la traversa, si insacca alle spalle di Emiliano Martinez. Il gol del sorpasso arriva ad avvio ripresa, al 49’: Kvaratskhelia, sempre più protagonista, parte dalla destra, si accentra con un colpo da futsal e scarica un sinistro potentissimo che s’infila sotto la traversa. Il PSG continua a spingere, sfiora il tris con Hakimi e ancora con Kvara, ma è il VAR a negarlo per un fuorigioco millimetrico. Il 3-1, però, è solo rimandato: al 92’ Dembélé inventa per Nuno Mendes, che si accentra, mette a sedere Martinez e chiude i conti con un delizioso tocco sotto. Una perla che vale oro in vista del ritorno.

PSG seria ipoteca verso la semifinale di Champions League

IN CASSAFORTE – Con due gol di vantaggio e una prestazione così solida, Luis Enrique guarda alla semifinale con fiducia. Per l’Aston Villa di Unai Emery, invece, servirà un’impresa al limite dell’impossibile per ribaltare tutto nel ritorno. In un’eventuale semifinale di Champions League, la squadra allenata da Luis Enrique sfiderà la vincente tra Arsenal e Real Madrid (andata terminata 3-0 in favore degli inglesi).