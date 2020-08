PSG-Bayern dà la Champions League: Perisic e/o Icardi in formazione?

PSG-Bayern Monaco è la finale di Champions League, si gioca alle ore 21 all’Estadio da Luz di Lisbona. Per la partita che completa le attività UEFA e la stagione 2019-2020 c’è un giocatore di proprietà dell’Inter, Perisic, e un ex nerazzurro, Icardi, che si giocano la coppa. Come anticipato ieri (vedi articolo) solo uno dovrebbe andare in formazione.

CHI GIOCA? – PSG-Bayern Monaco assegna la Champions League 2019-2020. Purtroppo per l’Inter ci sarà da guardare la partita con interessi indiretti, visto che l’Europa League è andata al Siviglia e saranno gli andalusi a sfidare, nella Supercoppa Europea, chi trionferà stasera. Ivan Perisic dovrebbe essere titolare nel Bayern Monaco. Il croato, in prestito dall’Inter, non è escluso che sia alla sua ultima coi bavaresi, visto che il riscatto non è scontato: intanto per oggi è favorito su Kingsley Coman. Discorso inverso per Mauro Icardi, molto negativo nelle sue prime uscite dopo il lungo stop. Thomas Tuchel, allenatore del PSG, l’ha escluso in semifinale col RB Lipsia e dovrebbe farlo pure oggi, con Angel Di Maria nel tridente assieme a Neymar e Kylian Mbappé. Rientra Marco Verratti dopo l’infortunio, uno dei due italiani in campo assieme a… Daniele Orsato, l’arbitro. Più Perisic che Icardi quindi: ecco le probabili formazioni della finale di Champions League.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar. Allenatore: Tuchel

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. Allenatore: Flick