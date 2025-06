PSG inarrestabile! Per l’Atlético Madrid sconfitta senza appello

Il PSG ha superato l’Atlético Madrid con il punteggio di 4-0. A segno Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in.

PRIMA FRAZIONE – Il PSG affronta l’Atlético Madrid nel primo match del Gruppo B del Mondiale per Club. Il primo tempo vede una replica dell’andamento visto nelle ultime sfide extra-nazionali disputate dai parigini in questa stagione. Alta intensità, qualità nel possesso palla e mole non irrilevante di occasioni da gol prodotte: il PSG di Luis Enrique è indubbiamente la miglior squadra al mondo in questo preciso momento storico. A ribadirlo, per l’appunto, la prestazione della compagine francese nei primi 45 minuti di gioco, con il gol del vantaggio da parte di Fabián Ruiz che arriva al 19′. Il PSG continua a praticare il suo calcio alla ricerca del raddoppio, il quale giunge al 46′ con il solito Vitinha. Si va negli spogliatoi con un uno-due messo a segno dai pilastri del centrocampo dei francesi.

PSG-Atlético Madrid, il risultato resta immutato

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione si assiste a un Atlético Madrid che prova ad essere meno timido rispetto a quanto visto nei primi 45 minuti. I Colchoneros vanno anche in gol, al 56′, con Julián Álvarez, ma la sua rete viene annullata al VAR per un fuorigioco dell’argentino. Al contempo, i francesi restano comunque pericolosi in fase offensiva, provando ad approfittare degli spazi concessi dai rivali. La spinta dei parigini si traduce con il gol del 3-0 da parte di Senny Mayulu, che all’87’ punisce gli avversari – rimasti in 10 per il rosso estratto nei confronti di Clement Lenglet. Ma non finisce qui: i transalpini, al 97′, trasformano un calcio di rigore con il neoentrato Lee Kang-in. Il match si conclude, così, con un’ulteriore dimostrazione di forza del team schiacciassi di questa stagione.

PSG-ATLÉTICO MADRID 4-0:

19′ Fabián Ruiz (P), 46′ Vitinha (P), 87′ Mayulu (P), 97′ Lee Kang-in (P).