PSG-Arsenal, sfida per la finale con l’Inter! Sorpresa Dembélé: le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Parco dei Principi per la semifinale di ritorno tra PSG e Arsenal, match che decreterà l’avversaria dell’Inter nella finale di Champions League del 31 maggio a Wembley. La notizia più importante dalle formazioni ufficiali riguarda Ousmane Dembélé.

TUTTO PRONTO – Il PSG riparte dal prezioso 1-0 ottenuto all’andata all’Emirates Stadium, ma i Gunners non hanno certo intenzione di arrendersi. La notizia più clamorosa delle formazioni ufficiali riguarda la panchina di Ousmane Dembélé. L’esterno francese, decisivo in molte gare europee del PSG, non partirà titolare: Luis Enrique gli ha preferito la freschezza e l’estro di Barcola nel tridente completato da Kvaratskhelia e Doue. Una scelta che fa discutere, ma che conferma la fiducia dell’allenatore spagnolo nel proprio gruppo e nella duttilità offensiva della squadra. Da capire se si tratta di una scelta tecnica o legata a un problema fisico dell’attaccante francese.

PSG-ARSENAL LE FORMAZIONI UFFICIALI! IN PALIO LA FINALE CON L’INTER

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Barcola, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luis Enrique

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Allenatore: Mikel Arteta