Pruzzo: «Spalletti ha messo in difficoltà Inzaghi! Non so il perché»

L’attacco di Luciano Spalletti nei confronti di Simone Inzaghi continua a far discutere. Ne parla a tal proposito anche Pruzzo.

MESSO IN DIFFICOLTÀ – Fanno rumore le parole di Luciano Spalletti pronunciate nel giorno di Italia-Belgio in merito all’inchiesta ultras e al coinvolgimento di Simone Inzaghi nella vicenda. Roberto Pruzzo, in collegamento su Radio Radio, commenta le dichiarazioni del CT della Nazionale: «Non te lo so dire veramente quale sia la ragione perché vai a mettere in difficoltà un collega. Io ho pensato che ci fosse una battuta di sostegno in qualche maniera per salvaguardare. Lui ha voluto rimarcare di più, ma mi aspetto che Spalletti faccia una chiamata a Simone Inzaghi per chiarire. Non capisco il motivo di queste dichiarazioni, non lo so veramente».