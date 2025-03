Pruzzo profetico: «Atalanta-Inter? Non escludo questo risultato!»

Pruzzo prova a prevedere il risultato di Atalanta-Inter, partita in programma domani sera a Bergamo e valida per ventinovesima giornata di Serie A. Allo stesso tempo, ha anche citato il Napoli.

PRONOSTICO – Su Radio Radio l’argomento di discussione è ovviamente la partitissima tra Atalanta e Inter, valida per la ventinovesima giornata di campionato. La partita è in programma domani alle 20.45. All’ora di pranzo giocherà il Napoli sul campo del Venezia, che proverà a tentare il sorpasso tifando poi in un risultato positivo da Bergamo. L’ex attaccante Roberto Pruzzo parla appunto delle due partite del Penzo e del Gewiss Stadium. Questo il suo pronostico a tal proposito: «Penso che il Venezia giocherà alla pari, ma ho l’impressione che l’episodio può girare dalla parte del Napoli. Atalanta-Inter? Faccio fatica ad uscire dai due feriti. Credo che mai come questa volta il rischio sia troppo grande essendo due squadre non al top diciamo così. Non escludo che il Napoli possa vincere e da Bergamo finisse in pareggio. Se l’Atalanta dovesse perdere allora si staccherebbe dalla corsa scudetto». In merito al match tra Venezia e Napoli, ha parlato in conferenza stampa riferendosi anche alla partita del Gewiss, Antonio Conte (clicca qui per le dichiarazioni del tecnico azzurro).