Pruzzo: «Pavard lo ricordo terzino! Ma l’Inter avrà valutato bene»

Pruzzo si domanda sul ruolo di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco che interessa tanto all’Inter. L’ex attaccante commenta così

DUTTILE − Le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio: «Pavard era un terzino di fascia, non so se sia trasformato in uno stopper. Avrà bisogno eventualmente di un difensore stopper l’Inter, lui rientra ancora nell’età giusta per ricoprire un ruolo che non è per niente facile. Sta diventando anche complicato. Credo che l’Inter abbia valutato attentamente la sua duttilità. Però io me lo ricordo come terzino, vediamo. Ma a sensazione lo ritengo un giocatore che ha molto da dire».