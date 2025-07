Pruzzo: «Se può Marotta li vende tutti, dopo 2 finali perse devi cambiare»

Pruzzo ha parlato dell’Inter e di come dovrà operare Marotta nelle prossime settimane. L’ex giocatore ha una sua idea.

DA RIFONDARE – Secondo Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino Sport e News, l’Inter è da rivoluzionare: «Penso che Marotta se può li vende tutti, ma il problema è che non può e non riesce a fare piazza pulita. Ci sono giocatori che hanno dato il meglio ma non è possibile venderli tutti. Deve tenere in piedi una struttura con 4-5 giocatori come Barella o Lautaro Martinez, su cui si può ragionare. Quando arrivi a due finali e le perdi tutti e due gioco forza devi cambiare. Il processo deve avvenire, ma come riuscirà a metterla in piedi. Non so dove troverà questi soldi, anche perché l’investimento di Bonny è già qualcosa di importante».