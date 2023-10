Pruzzo: «Lukaku? Se non ha inventato pochi quelli con cui ce l’ha»

L’eco delle parole di Lukaku dal Belgio continua a risuonare anche oggi, visto che – in attesa di nuove dichiarazioni già anticipate – l’ex attaccante dell’Inter non ha fatto nomi e cognomi. Prova a ipotizzarli Pruzzo, durante Radio Radio Mattino.

L’INDICAZIONE – Secondo Roberto Pruzzo i destinatari dello sfogo di Romelu Lukaku potrebbero essere Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta: «Io non lo so con chi ce l’ha Lukaku, però i personaggi sono quelli. Io non credo che ce ne siano altri, a meno che non si sia inventato chissà cosa. Se arriva a una partita come la finale in quelle condizioni, pensava di giocare, gli hanno detto che giocava e poi non gioca io faccio quella supposizione lì. Problemi Inter? Io credo che questa complicanza in attacco, quando vai a puntare su un nome di esperienza come Marko Arnautovic, possa succedere. Ogni squadra ha gli infortunati, ci vuole un piano B e capire se si può cambiare qualcosa nello schema quando hai queste difficoltà. Oppure aspettare gennaio e vedere se ci sono delle opportunità».