Pruzzo: «Lookman? Se non va bene lui, non so più che cosa dire!»

Pruzzo si esprime su Lookman, che ritiene un giocatore capace di fare la differenza e per l’Inter sarebbe un super colpo.

DIFFERENZA – Roberto Pruzzo si esprime su Leoni e Lookman a Radio Radio: «Leoni per il futuro, sta bruciando le tappe, qualcuno a Genova si mangia le dita. Lookman? Se non va bene lui, non so più che cosa dire. Lui fa la differenza, quando ce l’hai in squadra hai praticamente superiorità numerica perché salta l’uomo, metti anche che fa dei gol, insomma le qualità sono importanti. L’Inter farebbe un grande affare e dà all’attacco di Chivu qualcosa di diverso e imprevedibile e un valore aggiunto assolutamente».