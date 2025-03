Pruzzo: «Lautaro Martinez e Thuram? No, altri due reggono l’Inter»

Pruzzo ha analizzato la vittoria dell’Inter sul campo del Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. E al contempo si esprime su due giocatori, che non sono né Lautaro Martinez né Thuram.

FATTO IL GIUSTO – Prova convincente ieri dell’Inter a Rotterdam. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno trionfato 2-0 al de Kuip grazie ai gol di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Un uno-due molto pesante, che dovrà essere difeso e gestito da cinque giorni quando la Beneamata ritroverà il Feyenoord nella partita di ritorno allo Stadio San Siro di Milano. Tra i migliori in campo nella partita di ieri, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. L’ex attaccante Roberto Pruzzo, in collegamento con Nando Orsi su Radio Radio Mattino Sport e News, ha commentato in questa maniera: «Barella e Bastoni tengono in piedi tutto l’ambaradan. Feyenoord-Inter era una partita abbastanza prevedibile come svolgimento. Al Feyenoord mancavano 11 calciatori, ma è andata come doveva andare. Hai sofferto il giusto e poi quando l’avversario evidenzia i propri limiti sei riuscito a segnare un paio di gol. Nell’Inter certi giocatori non fanno più la differenza, ma nel momento in cui li ritrovi diventerà ancor di più una squadra difficile da battere». Inzaghi, in vista del ritorno, spera di recuperare qualche esterno: quasi sicuramente Carlos Augusto e ci proverà Nicola Zalewski.