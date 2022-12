Pruzzo duro: «Lautaro Martinez non l’ha presa mai! Messi passeggia ma risolve»

Pruzzo non è soddisfatto del rendimento di Lautaro Martinez con l’Argentina. L’ex attaccante soprattutto della Roma, in collegamento con Radio Radio, ritiene che la Seleccion che stasera sfiderà la Croazia sia Messi e poco altro.

GIUDIZIO PESANTE – A Roberto Pruzzo non piace come Lionel Scaloni ha impostato l’Argentina: «Lautaro Martinez non l’ha presa quasi mai la palla, le volte che ha giocato. Gli esterni dell’Argentina fanno un lavoro sporco, lui si affida a una difesa forte che con l’Olanda è andata in bambola completamente nel momento in cui hanno buttato dentro palloni alti. È una squadra che a me non piace per il calcio che fa, però con Lionel Messi ha risorse che non ha nessuno. Nonostante passeggi in mezzo al campo abbiamo visto a questi Mondiali che risolve le partite: non è una cosa da poco».