Pruzzo duro: «Lautaro Martinez in grande difficoltà, deludente come Lukaku»

Pruzzo non vede certo bene gli attaccanti dell’Inter di rientro dai Mondiali. Lautaro Martinez domani avrà la finale Argentina-Francia, Lukaku è addirittura uscito ai gironi: l’ex centravanti della Roma ne valuta il rendimento a Radio Radio Mattino.

LA CRITICA – Per Roberto Pruzzo l’Argentina ha svoltato quando ha cambiato in attacco: «Julian Alvarez è stato una grande scelta. Lionel Scaloni è stato molto bravo a costruire una squadra per mettere Lionel Messi nelle migliori condizioni. Lautaro Martinez effettivamente era in grande difficoltà. Quando abbiamo visto il Papu Alejandro Gomez nella prima partita pensavamo a una squadra sbagliata, però ha dimostrato di essere una squadra pronta per certe competizioni. Anche se poi con l’Olanda in dieci minuti stavano vanificando tutto quanto fatto. Per l’Inter la coppia Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ai Mondiali è stata veramente deludente».