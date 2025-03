Pruzzo ironico ma non troppo: «Inter, se giochi con Correa qualcosa rischi»

Pruzzo ha commentato la partita tra Inter e Udinese, vinta 2-1 dai nerazzurri. Nella seconda parte di partita, la squadra di Inzaghi ha sofferto un po’. E l’ex giocatore si scaglia con uno dei subentrati: ossia Joaquin Correa.

RISCHIO – Come Nando Orsi, anche Roberto Pruzzo in collegamento ha commentato il successo dell’Inter contro l’Udinese per 2-1 a San Siro. L’ex attaccante ha espresso però anche qualche critica a giocatori come Joaquin Correa e poi ha sottolineato la grande bravura di Yann Sommer, capace di sventare due pericoli friulani: «Se vuoi giocare con Correa qualcosa rischi. Inzaghi ha fatto dei cambi un po’ anticipati, metti Correa e quell’altro lì e alla fine l’Udinese quasi la pareggia. Sommer è stato il migliore dell’Inter, anche se nel primo tempo ha sviolinato facendo un ottimo calcio. Non puoi esagerare troppo. Risultato ottimale, Sommer ha dimostrato alla veneranda età di poter fare ancora la differenza. Dimarco da quella parte durerà 30’, 40’ o 60’ ma fa delle giocate decisive. Hai sofferto molto nel finale, perché l’Udinese ti ha messo in difficoltà ma bene portarla a casa. Il momento è delicato ma l’Inter sta recuperando tutti i giocatori». Il portiere nerazzurro ha fatto due bellissime parate: la prima sul colpo di testa di Lorenzo Lucca e la seconda sul tap-in sotto porta di Oumar Solet.