Pruzzo: «Inzaghi chiamato a mini svolta, paradossalità su Frattesi»

In casa Inter potrebbe arrivare il momento di Davide Frattesi, con Inzaghi pronto a lanciarlo, complice lo stop di Barella. Commenta Pruzzo.

MINI SVOLTA – Roberto Pruzzo, su Radio Radio Mattino Sport e News, esorta Simone Inzaghi a cambiare: «Se non ci fosse la nazionale Frattesi rischia di stare fuori tutta la stagione. Titolare senza Barella? Staremo a vedere se anche in questa situazione rischia la panchina, è paradossale per un giocatore che fa la differenza in nazionale faccia la riserva nel proprio club. Sono scelte dell’allenatore che non stanno pagando per niente in questo momento. Inzaghi è chiamato ad una mini svolta, chiaro che tutti vorrebbero giocare con gli stessi undici, ma in certi casi arriva il momento di cambiare e questo è il momento».