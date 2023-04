Pruzzo: «Inzaghi? In altre parti l’avrebbero già mandato via! Inter…»

Pruzzo netto su Simone Inzaghi e sul suo operato all’Inter. Secondo l’ex giocatore, era da esonerare già da un bel po’ soprattutto per responsabilizzare i giocatori

ANOMALA − In collegamento su Radio Radio, Roberto Pruzzo parla delle difficoltà dell’Inter: «Da altre parti l’allenatore l’avrebbero mandato via anche da tanto, anche per dare responsabilità ai giocatori. Hanno la possibilità di arrivare in fondo alla Coppa Italia, altro che porta ombrelli in situazioni come queste. Sulla carta la partita di domani sembra abbastanza semplice. Da subito la squadra si è resa conto che in campionato non c’erano possibilità. Si sono convinti di vincere senza impegnarsi e solo basandosi sul nome e sulla loro forza. È una stagione talmente anomala che può veramente ancora succedere di tutto».