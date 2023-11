Pruzzo: «L’Inter ha vinto di routine, obiettivo Salisburgo era altro!»

L’Inter ha vinto contro il Salisburgo in Champions League guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Pruzzo commenta.

ROUTINE − Roberto Pruzzo, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport News, qualifica la vittoria dei nerazzurri a Salisburgo come una pura formalità: «Ci sono squadre che puntano a vincere come l’Inter e altre che mettono in mostra i propri gioielli come il Salisburgo. Metti in mostra i tuoi calciatori perché durante il campionato hai poca visibilità. L’Inter ha vinto di routine e si è messa in una posizione che gli permetterà di guardare le prossime partite con più tranquillità».