Pruzzo: «Inter sotto al suo livello. Peggiore? Dico uno su tutti!»

Pruzzo si esprime sull’Inter, che ieri sera ha pareggiato in modo sofferto sul campo della Real Sociedad per 1-1. Poi ha un peggiore in campo

CAPOVOLGIMENTI − Roberto Pruzzo, a Radio Radio, dopo Real Sociedad-Inter: «In tre giorni possono cambiare tante cose, siamo abituati a questi capovolgimenti. Una squadra che domina il derby, che quasi vince il campionato, va in Spagna e si trova in grave difficoltà. Bastoni il peggiore, di una difesa che non prendeva neanche un tiro in porta. Squadra sotto al suo livello, alla fine ti prendi un pareggio che ti può andare anche bene».