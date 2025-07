Pruzzo: «Inter, se prendi Asensio in automatico escludi il regista»

Pruzzo si esprime sull’eventualità di un trasferimento all’Inter di Asensio. A detta sua, il regista, in questo caso Calhanoglu, servirebbe a poco.

REGISTA E TREQUARTISTA – Su Radio Radio, si parla dell’eventuale permanenza di Hakan Calhanoglu all’Inter (oggi più probabile) che dell’ipotetico arrivo di Marcos Asensio dal Psg. Questo l’intervento dell’ex attaccante Roberto Pruzzo: «Il problema è che l’Inter deve trovarne un altro, comunque nonostante la stagione un po’ così, è ancora un calciatore che ha poco più di 30 anni, anche se le motivazioni nel calcio contano e anche tanto. Io ho qualche dubbio che la trattativa sia del tutto chiusa. Asensio? Se vai su un profilo del genere automaticamente puoi escludere il regista, strutturando il centrocampo in una certa maniera e avendo un calciatore di quel livello un po’ più avanti. In mezzo, metti Barella più un altro e utilizzi questo calciatore, che ha qualità da vendere, nella trequarti avversaria». Su Asensio c’è anche l’interesse dalla Turchia. In ogni caso, l’Inter cerca comunque un giocatore con quelle qualità. Ossia un tipo di attaccante che possa dare inventiva e fare l’ultimo passaggio. Oltre ad Asensio, al club nerazzurro è stato proposto anche Christopher Nkunku del Chelsea, che però ha costi molto più elevati.