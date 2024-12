Pruzzo: «Inter, un obiettivo non dichiarato!» Poi tuona su Fonseca

Inter e Milan domani impegnate in Champions League, con i nerazzurri impegnati a Leverkusen. Ne parla Pruzzo, che tuona anche contro Paulo Fonseca.

ENTRI IN SCENA – Roberto Pruzzo, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato dei prossimi impegni delle squadre milanesi in Champions League. La Beneamata giocherà domani sera contro il Bayer Leverkusen, mentre il Milan se la vedrà contro il modesto Stella Rossa a San Siro. L’ex giocatore chiama in appello, per quanto riguarda i nerazzurri, capitan Lautaro Martinez. Questo il suo commento: «L’Inter gioca per vincere la coppa, questo sembra l’obiettivo non dichiarato. Vediamo se ora il bomber (Lautaro Martinez, ndr) decida di entrare in scena, ma è una squadra veramente forte e consapevole. Milan? Quando parla Fonseca, i giocatori pensano ad altro».