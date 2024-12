Pruzzo: «Inter, non sarà facile neanche per niente. La vedo dura»

Inter praticamente spacciata per Pruzzo nel big match contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma lunedì sera. L’ex giocatore, infatti, dà poche chance a nerazzurri e tante alla squadra di casa allenata da Marco Baroni.

PARTITA DIFFICILE – Si avvicina Lazio-Inter, scontro diretto della sedicesima giornata. Una partita, dove gli opinionisti di Radio Radio Mattino Sport e News, danno per spacciata la squadra di Simone Inzaghi. Infatti, dopo il pronostico senza mezze misure di Giancarlo Padovan, è arrivata l’aggiunta di Roberto Pruzzo. L’ex attaccante ha infatti parlato in questo modo a due giorni dalla sfida dell’Olimpico: «Una squadra, che oltre a giocare bene, ha una fisicità che ce l’hanno in pochi, corre più degli altri. E non è poco. Se abbini alla qualità la corsa vinci, per l’Inter non sarà facile neanche per niente. Gli anni passano, qualche scricchiolio, qualche infortunio, qualcheduno del mercato che non è inserito. In avanti c’è Thuram bene, ma Lautaro Martinez va a periodi. Qualche conto se lo fa Inzaghi, che cercherà assolutamente di non perdere. Bisognerà vedere quello che fanno le dirette concorrenti. Pronti-via sarà una partita molto difficile per l’Inter». Lazio e Inter arriveranno alla partita con gli stessi punti in classifica, trentuno.