Pruzzo: «L’Inter non è migliorata! Davanti le cose sono peggiorate»

L’Inter rimane un punto di domanda per alcuni opinionisti. Tra questi l’ex attaccante Pruzzo. A detta sua, la squadra non si è migliorata

NON MIGLIORATA − Le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio: «Io l’Inter l’ho messa prima, ma non so se sia migliorata o meno. A centrocampo mi sembra una squadra molto forte, davanti le cose sono peggiorate. Avevi due attaccanti di ruolo che ti garantivano, ora hai Arnautovic e Thuram. Sei nelle mani di Lautaro Martinez, che è un grande giocatore, ma ha dei periodi no durante la stagione. Ad oggi ti dico che l’Inter non è migliorata. Ma aspettiamo un po’ la fine del mercato. Onana parava, questi due non so se saranno all’altezza».