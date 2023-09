Pruzzo: «Inter non in difficoltà contro una buona squadra spagnola»

Pruzzo pone parecchia fiducia all’Inter, che domani affronterà la Real Sociedad. I nerazzurri, ritiene l’ex giocatore, sono tra le squadre più in forma d’Europa

FIDUCIA − A Radio Radio, Roberto Pruzzo ottimista sui nerazzurri: «L’Inter, in questo momento, è una delle squadre più in forma d’Europa, non può essere una buona squadra spagnola a metterla in difficoltà. Magari puoi fare anche un po’ di turnover per far rifiatare qualcuno stanco, come Mkhitaryan, che Inzaghi non ci rinuncia mai. In Europa è vero però che la sorpresa è sempre dietro l’angolo».