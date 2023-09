Pruzzo: «Inter e Milan al derby con una voglia in più. Sfruttare Thuram»

Conto alla rovescia per il gran derby Inter-Milan che fra sei giorni, sabato alle 18, farà riprendere la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Pruzzo, a Radio Radio, dà una valutazione sulla stracittadina e sul momento di Thuram.

LE PROTAGONISTE – Roberto Pruzzo vede il derby Inter-Milan già decisivo, pur essendo solo alla quarta giornata: «Sì, con buone possibilità. Sono due squadre che arriveranno sicuramente nelle prime posizioni in classifica, a meno di ribaltoni clamorosi. Sono partite bene: sull’Inter avevo pochi dubbi, al di là di alcuni dubbi di mercato, il Milan ne ha cambiati molti e uno-due poteva sbagliarli. Invece mi sembra che li abbia azzeccati tutti, magari può essere che gli stia girando bene ma in realtà credo che abbia fatto scelte ponderate. Ha preso i giocatori per fare quel tipo di gioco. Sono due ottime squadre, partite molto bene, che avranno voglia nel derby di dimostrare di essere superiori l’una all’altra».

I SINGOLI – Pruzzo va su un possibile dubbio in attacco per Inter-Milan: «Marko Arnautovic credo che potrà dare una bella mano, perché è un giocatore forte, nonostante le difficoltà fisiche dell’ultimo periodo. Credo che farà bene, è stato sottovalutato e ritengo sia ancora in grado di dare il suo contributo. Marcus Thuram non è che lo conosca bene, però va sfruttato nel momento migliore. Se il momento migliore è questo inizio di campionato ben venga».