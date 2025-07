Pruzzo: «All’Inter l’incognita Chivu rimane. Un’altra più affidabile»

Pruzzo si esprime sull’Inter e nutre ancora qualche incertezza su Cristian Chivu. L’allenatore oggi parlerà dal ritiro di Appiano Gentile (vedi articolo).

INCOGNITA – A Radio Radio si parla del mercato dell’Inter e Roberto Pruzzo si esprime in questo modo: «Secondo me Marotta ne voleva vendere 7-8, Calhanoglu era il primo della lista ma poi è successo qualcosa. Hanno rinforzato totalmente il reparto offensivo, anche se mi sembrava quello che dava più garanzie, vediamo se sistemerà qualche altro giocatore per ringiovanire il reparto difensivo. Stanno spendendo dei soldi, ma il Napoli mi sembra la squadra più affidabile. L’incognita allenatore per l’Inter rimane, visto che sei passato da uno che era ormai padrone lì, ad un debuttante. E quindi qualche rischio c’è».