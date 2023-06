Pruzzo: «Inter in finale senza i suoi uomini migliori! Occasione unica»

Pruzzo nel corso di un suo intervento su Radio Radio, ha espresso la sua opinione riguardo la finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

L’ANALISI – Roberto Pruzzo parlando della finale di Champions League è duro nei confronti dell’Inter: «Io il Manchester City così in difficoltà non l’avevo mai visto, a parte il centrocampo dove sono stati impeccabili. Per il resto non hanno giocato nel livello che si aspettava. L’Inter è venuta meno nei suoi giocatori migliori come Lukaku, Dzeko e Calhanoglu. Anche Brozovic ha fatto poco e niente. Non ha sfrutta un’occasione che non so quando gli ricapita. C’è grande rammarico perché hai affrontato un avversario che non era al top. Forse non ci ha creduto, però rimane una sensazione di delusione perché potevi fare una partita migliore e dovevi fare gol. In vista della prossima stagione ci sarà una riflessione sugli attaccanti: Correa mi è sembrato un giocatore che tanto è costato e poco ha dato. Dzeko è un calciatore che ha un’età e non so che ruolo potrà avere in questa squadra. Lukaku costa caro, di questi tempi l’aspetto economico è importante. L’Inter è una squadra solidissima in fase difensiva, ma è da ringiovanire. Darmian e Acerbi non sono giovanissimi».