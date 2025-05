Pruzzo disfattista e critico: «L’Inter faticherà a Como e Inzaghi ha buttato 2-3 scudetti»

Pruzzo contro l’Inter e Simone Inzaghi nel giorno che si decide lo scudetto. Per l’ex giocatore, Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, ha buttato 2-3 scudetti durante i suoi anni all’Inter.

SUPER DISFATTISTA E CRITICO – Oggi Inter e Napoli si giocheranno a distanza lo scudetto per l’ultima volta: o andrà agli azzurri, avanti di una lunghezza, oppure bisseranno i nerazzurri come lo scorso anno. Roberto Pruzzo, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, però è ampiamente disfattista nei confronti della Beneamata e critico verso Simone Inzaghi. A detta sua, lo scudetto è già del Napoli: «Credo che a meno di cose clamorose l’Inter farà fatica a vincere a Como, questa è l’impressione. Fabregas nelle ultime sei partite è stato l’unico a vincere più o meno tutte le partite e non credo voglia chiudere con una sconfitta. Già sarà dura vincere a Como. Inzaghi ha buttato 2-3 scudetti negli ultimi anni. L’Inter è decisamente superiore a tutte e per una volta non ha vinto la squadra più forte e questo si è ripetuto negli ultimi anni. Il Napoli ha meritato». Per “scudetti buttati”, Pruzzo farà probabilmente riferimento a quello della stagione 2020-21, vinto dal Milan, e a quello del 2023, stravinto dal Napoli. Anche se in quel caso, la squadra di Luciano Spalletti dominò in lungo e in largo.